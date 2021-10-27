За даними слідства, дівчина призначила зустріч знайомому у закинутому приміщенні неподалік село Грозине Коростенського району. Вона запропонувала пограти у своєрідну гру, для якої зв'язала йому руки за спиною липкою стрічкою, позбавивши можливості чинити опір.

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Дівчина завдала хлопцеві щонайменше 28 ударів ножем, а також уламком цеглини у різні частини тіла. Потім, щоб приховати сліди злочину, перемістила тіло в інше місце та прикрила будівельним сміттям.

За результатами понад 20 судових експертиз встановили, що вбивство скоєне з особливою жорстокістю, а потерпілий відчував нестерпний фізичний біль. Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Нацполіції в області.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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