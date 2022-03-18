Главные признаки диверсанта собрали в Командовании Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины для защиты государства от оккупантов.

Читайте также В Украине заработал официальный сайт Центра национального сопротивления

Какое поведение у участника ДРГ?

избегает толпы, сохраняет дистанцию ​​между людьми, избегает зрительного контакта;

изучает схемы движения и расписание общественного транспорта, транспорта пригородного сообщения, задерживается около них дольше других;

плохо знает окружающую местность, не ориентируется в названиях улиц, спрашивает, как пройти в определенное место. Плохо ориентируется в географии района;

часто используют железнодорожный транспорт;

для передвижения используют фургоны, микроавтобусы, внедорожники;

могут действовать группами по 10 человек или подгруппами по 3;

снимают квартиры для проживания.

Как распознать диверсанта / Инфографика ГУР МОУ

Просим вас быть внимательными и осмотрительными. В случае обнаружения подозреваемого немедленно звоните в полицию, ТРО, по возможности снимайте нарушителей.

Вас это может заинтересовать – Откуда россияне узнают информацию о войне в Украине: смотрите видео