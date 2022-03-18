Головні ознаки диверсанта зібрали у Командуванні Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України для захисту держави від окупантів.
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Яка поведінка учасника ДРГ?
- уникає натовпу, зберігає дистанцію між людьми, уникає зорового контакту;
- вивчає схеми руху та розклад громадського транспорту, транспорту приміського сполучення, затримується біля них довше за інших;
- погано знає навколишню місцевість, не орієнтується в назвах вулиць, питає як пройти в певне місце. Погано орієнтується в географії району;
- часто використовують залізничний транспорт;
- для пересування використовують фургони, мікроавтобуси, позашляховики;
- можуть діяти групами по 10 людей чи підгрупами по 3;
- винаймають квартири для проживання.
Як розпізнати диверсанта / Інфографіка ГУР МОУ
Просимо вас бути уважними та обачними. У разі виявлення підозрілої особи негайно телефонуйте у поліцію, ТРО, за можливості фільмуйте порушників.
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