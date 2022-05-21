Выйти на линию до 24 февраля без лишних потерь: Зеленский назвал победу в войне с Россией

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что большой победой в войне можно будет считать уже выход на границы, которые были до 24 февраля. Но, по его словам, Украина точно вернет все свои территории.

Об этом он заявил во время большого интервью относительно 3 лет президентства в телемарафоне, передает 24 канал.

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По его словам, чего бы сейчас ни хотели украинцы, самое ценное – это максимально сохранить жизнь наших военных. "Эти смелые люди – наше сокровище, как показал результат вторжения России в Украину", – сказал он.

Однако президент подчеркнул, что временно оккупированные территории Украины врагу не отдадут.

Не нужно быть жадными на это время, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Ибо справедливость будет, когда мы отнимем все. Наше государство точно все вернет. Точно… Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, где они (россияне – 24 канал) зашли и оккупировали, а есть земля, где они вкапывались и глубоко там сидят,

– заявил Зеленский.

Он пояснил, что есть территории, где оккупанты закрепились достаточно крепко, поэтому выход на линию, которая была до 24 февраля – это уже победа.

Да, не до конца вернули все территории, потому что не все так просто. Но, по его мнению, за это (деоккупацию – 24 канала) нужно заплатить большую цену.

"Все равно все вернется. Мы сломали позвоночник одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали, и даже психологически. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет", – добавил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что следует понимать ценность каждого шага отвоевания украинских территорий, которая измеряется жизнями наших людей.

Зеленский заверил, что он уверен в победе. "И это будет говорить о том, что они (оккупанты – 24 канала) нас не захватили и мы отстояли нашу землю. Тогда мы перейдем ко второй части, а ее, я надеюсь, мы проговорим за столом переговоров", – добавил он.

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Владимир Зеленский считает, что оценку действий властей можно будет дать только после окончания войны. "Результат и оценку того, что мы делаем, как это начиналось и чем закончится, можно сказать только тогда, когда война закончится", – заявил президент. Он также отметил, что, несмотря на то, что в некоторых городах спокойно, война в Украине продолжается.

К слову, длится 87-й день противостояния украинского народа российским захватчикам. Каждый день наши защитники приближают победу Украины. О ключевых событиях субботы, 21 мая, читайте в материале 24 канала.