Как отмечают, электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа. В другие часы суток следует готовиться к отключениям.
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Группы могли измениться
Львовян уверяют, если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают.
Следует добавить, что список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться. График подачи электроэнергии, разработанный для трех групп потребителей, смотрите ссылкой.
Графики отключений во Львове / Фото Львовоблэнерго
Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.
Электроэнергия может отсутствовать также по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.
Россия обстреляла ДТЭК: что известно
- 15 декабря, россияне снова совершили очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет.
- В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
- На Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
- В результате разрушений энергетических объектов российскими обстрелами по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.