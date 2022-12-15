Как отмечают, электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа. В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

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Группы могли измениться

Львовян уверяют, если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают.

Следует добавить, что список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться. График подачи электроэнергии, разработанный для трех групп потребителей, смотрите ссылкой.

Графики отключений во Львове / Фото Львовоблэнерго

Обратите внимание! Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.

Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

Электроэнергия может отсутствовать также по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.

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