Як зазначають, електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години. В інші години доби слід бути готовим до відключень.
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Групи могли змінитись
Львів'ян запевняють, якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять.
Варто додати, що перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Графік подачі електроенергії, розроблений для трьох груп споживачів, дивіться за посиланням.
Графіки відключень у Львові / Фото Львівобленерго
Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.
Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.
Росія обстріляла ДТЕК: що відомо
- 15 грудня, росіяни знову здійснили черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключене від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.
- На Сході України ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.
- Внаслідок руйнувань енергетичних об'єктів російськими обстрілами станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії.