У пресслужбі відомства зазначили, що про хакерську атаку їх попередила Служба безпеки України.

Увага Відключення електроенергії в Україні: в яких регіонах не буде світла 15 грудня

Сьогодні вночі хакери, які на службі в російських окупантів, атакували сайт та інші ІТ-ресурси "Львівобленерго". Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що наразі фахівці вжили додаткових заходів захисту ІТ-інфраструктури. Водночас попереджають про можливу затримку у роботі вебсайту "Львівобленерго" та інших сервісів компанії.



"Львівобленерго" атакували хакери / Фото пресслужба відомства

Як можна зрозуміти зі скриншоту, який опублікували у "Львівобленерго", росіяни створили у телеграм групу для "спеціалістів", щоб атакувати українські компанії. Та цього разу у росіян знову нічого не вийшло. Та й ентузіастів, як бачимо, за реакціями на повідомлення, не так і багато. "Кіберармія" зовсім не "армія".

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький теж повідомив про атаку та попередив, ресурси "Львівобленерго" тимчасово можуть працювати зі затримкою.