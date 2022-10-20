Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о необходимости снизить уровень потребления электроэнергии на 15% от повседневного. Перед тем, во "Львовоблэнерго" рассказали о введении графика ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

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Ситуация сложная: во Львовской области призывают снизить энергопотребление

Максим Козицкий обратился к жителям Львовской области и попросил экономно потреблять электроэнергию. Также он поблагодарил бизнес, который прислушивался к рекомендациям власти и пользовался электричеством экономно.

Львовская ОВА готовит приказ об ограничении работы наружной рекламы и подсветки в течение комендантского часа. Заметим, что он продолжается во Львовской области с 00:00 до 05:00.

Уличное освещение ночью останется включенным из соображений безопасности. Но в ближайшее время должны урегулировать вопросы подсветки сооружений и памятников.

Козицкий подчеркнул, что ограничения по максимальному уменьшению использования электроэнергии с 07:00 до 23:00 продлили до 21 октября включительно.

Обратите внимание! "Львовоблэнерго" и "Укрэнерго" оценивают ситуацию во Львовской области как сложную, но контролируемую. Глава Львовской ОВА призывает жителей области ограничить себя в привычном комфорте, ведь удастся избежать отключений электроэнергии.

В "Львовоблэнерго" создали график для промышленных потребителей

20 октября во Львовской области введен график ограничения потребления электрической энергии и график ограничения мощности для промышленных потребителей.

Промышленные потребители, внесенные в график – ознакомлены с ситуацией, они должны выполнить назначенные объемы понижения. Дополнительную информацию можно просмотреть на сайте "Львовоблэнерго". Что касается бытовых потребителей, то нет информации о введении графика отключений во Львовской области.

Следует знать. Напомним, что 20 октября украинцев призывают минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. Какие приборы следует выключить в первую очередь – читайте по ссылке.

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