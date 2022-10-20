Центральные области просят отреагировать немедленно
Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно просят снизить потребление электроэнергии.
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Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.
Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус тоже обратился к жителям области с просьбой срочно уменьшить потребление электричества.
Он отметил, что из-за снижения температуры воздуха "потребление растет прямо сейчас, поэтому для сбережения электроэнергии не стоит ждать".
Что делать, если исчезнет свет / Инфографика 24 канала
Также есть график потенциальных отключений электроэнергии в Киеве, в случае, если у НЭК Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему.
Еще в трех областях вводят ограничения потребления электроэнергии
Вследствие увеличения уровня потребления электроэнергии вводят новые ограничения. Следовательно, свет будут отключать в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Так, примерно в течение 2 часов света выборочно не будет в нескольких общинах Харьковской области. В сообщении облэнерго указывают, что ограничено электроснабжение в общинах на территории обслуживания:
- Мерефянского,
- Люботинского,
- Змиевского районов электрических сетей.
Главное об отключении света
- С 10 октября российские войска разрушили уже около 40% электростанций Украины. Следовательно, аварийные отключения света являются вынужденным шагом.
- Отключать свет могут по всей Украине, но поочередно и не более чем на 4 часа.
- Однако в течение дня отключения снова могут повторить, если будет необходимость – однако, не ранее чем через 8 часов от предыдущего аварийного отключения.
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