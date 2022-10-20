Центральные области просят отреагировать немедленно

Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно просят снизить потребление электроэнергии.

Внимание Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

Обратите внимание! Порядок отключений улиц определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус тоже обратился к жителям области с просьбой срочно уменьшить потребление электричества.

Он отметил, что из-за снижения температуры воздуха "потребление растет прямо сейчас, поэтому для сбережения электроэнергии не стоит ждать".

Что делать, если исчезнет свет / Инфографика 24 канала

Также есть график потенциальных отключений электроэнергии в Киеве, в случае, если у НЭК Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Еще в трех областях вводят ограничения потребления электроэнергии

Вследствие увеличения уровня потребления электроэнергии вводят новые ограничения. Следовательно, свет будут отключать в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Так, примерно в течение 2 часов света выборочно не будет в нескольких общинах Харьковской области. В сообщении облэнерго указывают, что ограничено электроснабжение в общинах на территории обслуживания:

Мерефянского,

Люботинского,

Змиевского районов электрических сетей.

Обратите внимание! ГАО – это график именно аварийных отключений, поэтому заранее озвучить продолжительность и перечень населенных пунктов или адресов, где ограничат электроснабжение, невозможно. Это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней.



Вводит в действие график аварийных отключений облэнерго в каждой конкретной области по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти.



Введение ГАО должно быть выполнено в течение 15 минут с момента получения команды, отменяется также НЭК "Укрэнерго".

Главное об отключении света

С 10 октября российские войска разрушили уже около 40% электростанций Украины. Следовательно, аварийные отключения света являются вынужденным шагом.

Отключать свет могут по всей Украине, но поочередно и не более чем на 4 часа.

Однако в течение дня отключения снова могут повторить, если будет необходимость – однако, не ранее чем через 8 часов от предыдущего аварийного отключения.

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