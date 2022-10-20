Диспетчерской центр "Укрэнерго" сообщил, что вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" отметили, что оператор распределительных сетей в каждой области определяет, когда выключат свет на каждой отдельной улице.

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В Полтавской области растет нагрузка на энергосистему

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что на Полтавщине растет нагрузка на энергосистему. Из-за этого "Укрэнерго" продолжает вводить временные отключения.

Сейчас должны быстро уменьшить потребление. Необходимо выключить энергоемкие приборы!,

– написал Лунин.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Где выключили свет в Харьковской области 20 октября

Примерно в течение 2 часов света выборочно не будет в нескольких общинах Харьковской области, пишет Суспільне.

В АО "Харьковоблэнерго" рассказали, что выборочно ограничено электроснабжение в общинах на территории обслуживания Мерефянского, Люботинского и Змиевского районов электрических сетей.

Если ситуация в сети выровняется, то свет включат раньше.

В Харькове пока не планируют выключать свет

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что 20 – 21 октября в Харькове не планируются веерные отключения. В то же время он призвал харьковчан максимально выключать все домашние электроприборы утром и вечером.

Кроме того, Терехов обратился к владельцам предприятий, сферы услуг, рынков, автозаправочных станций, магазинов и торговых сетей, кафе и ресторанов.

Мэр Харькова призвал их максимально сократить потребление электроэнергии.

ГАО – это график именно аварийных отключений, поэтому заранее озвучить продолжительность и перечень населенных пунктов или адресов, где ограничат электроснабжение, невозможно. Это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней. Вводит в действие график аварийных отключений облэнерго в каждой конкретной области по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Введение ГАО должно быть выполнено в течение 15 минут с момента получения команды, отменяется также НЭК "Укрэнерго".

Свет могут выключить в центральных областях

"Укрэнерго" вводит ограничение потребления света в центральных областях Украины. Причина – быстрое увеличение уровня потребления электроэнергии.

Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно просят уменьшить потребление электроэнергии.

Кстати Отключение света в Киевской области: ДТЭК опубликовал график

О массовом отключении света украинцев предупреждали в Офисе Президента в среду, 19 октября. В течение 20 октября по всей Украине будет вводиться ограничение поставок электроэнергии.

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что отключение света происходит для того, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры. По его словам, оккупанты повредили почти 40% электростанций.

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