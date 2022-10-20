В ДТЭК более подробно ознакомили жителей Киевщины с графиком отключений света в области. В компании пообещали, что они будут проходить с 23:34 19 октября и не продлятся более 4 часов для каждого клиента.

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Свет могут выключать не раз

Однако в компании отметили, что отключение света 20 октября может происходить не раз. Да, его могут отключить в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

То есть, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то повторно свет может исчезнуть с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

Также в ДТЭК сообщили, что уже составлен список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение. С ним вы можете ознакомиться на

Также информацию об отключении можно получить в чат-ботах (Viber, Telegram). После прохождения регистрации у них по лицевому счету вы сможете получать информирование об отключении в автоматическом режиме.

Что делать, если исчезнет свет / Инфографика 24 канала

Зачем эти отключения электроэнергии

В ДТЭК подчеркнули, что для поддержки энергосистемы необходимо ответственно и экономно пользоваться сетью. Умеренно потреблять электроэнергию вы можете, если, например, будете включать энергоемкие приборы поочередно. Также в ЖТЭК призвали максимально снизить потребление электроэнергии в час пик вечером с 17:00 до 23:00.

Обратились и к бизнесу. Бизнес-клиентов попросили ограничить использование наружного освещения:

фасадов офисов,

ресторанов,

торговых центров и т.д.

"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", – отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине: последние новости

Из-за анонсированного отключения света по Украине 20 октября как минимум в трех областях не будет работать коммунальный электротранспорт. Речь идет о Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Из-за постоянных повреждений Россией критической инфраструктуры украинцам дали советы, как действовать, если страна-террорист "выключит" свет надолго.

Также экс-министр энергетики Иван Плачков подробнее объяснил, почему украинцам сейчас нужно экономить электропотребление утром и вечером.

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