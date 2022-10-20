Диспетчерській центр "Укренерго" повідомив, що вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії. В "Укренерго" зазначили, що оператор розподільчих мереж у кожній області визначає, коли вимкнуть світло на кожній окремій вулиці.

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На Полтавщині зростає навантаження на енергосистему

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що на Полтавщині зростає навантаження на енергосистему. Через це "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення.

Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергомісткі прилади!,

– написав Лунін.



Як розумно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Де вимкнули світло на Харківщині 20 жовтня

Приблизно протягом 2 годин світла вибірково не буде в декількох громадах Харківщини, пише Суспільне.

В АТ "Харківобленерго" розповіли, що вибірково обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування Мереф'янського, Люботинського та Зміївського районів електричних мереж.

Якщо ситуація в мережі вирівняється, то світло включать раніше.

У Харкові поки не планують вимикати світло

Харківський мер Ігор Терехов повідомив, що 20 – 21 жовтня у Харкові не плануються віялові відключення. Водночас він закликав харків'ян максимально вимикати всі домашні електроприлади вранці та ввечері.

Крім того, Терехов звернувся до власників підприємств, сфери послуг, ринків, автозаправних станцій, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів.

Мер Харкова закликав їх максимально скоротити споживання електроенергії.

ГАВ – це графік саме аварійних відключень, тому заздалегідь озвучити тривалість та перелік населених пунктів чи адрес, де обмежать електропостачання, неможливо. Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Вводить в дію графік аварійних відключень обленерго в кожній конкретній області за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго" без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Введення ГАВ має бути виконане протягом 15 хвилин із моменту отримання команди, скасовується також НЕК "Укренерго".

Світло можуть вимкнути в центральних областях

"Укренерго" вводить обмеження споживання світла у центральних областях України. Причина – швидке збільшення рівня споживання електроенергії.

Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново просять зменшити споживання електроенергії.

До речі Відключення світла на Київщині: ДТЕК опублікував графік

Про масове відключення світла українців попереджали в Офісі Президента в середу, 19 жовтня. Протягом 20 жовтня по всій Україні буде вводитися обмеження постачання електроенергії.

Радник міністра енергетики України Олександр Харченко повідомив, що відключення світла відбувається для того, щоб спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури. За його словами, окупанти пошкодили майже 40% електростанцій.

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