Центральні області просять відреагувати негайно

Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново просять зменшити споживання електроенергії.

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Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні,
– йдеться у повідомленні.

Наголошують, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус теж звернувся до жителів області з проханням терміново зменшити споживання електрики.

Він зауважив, що через зниження температури повітря "споживання зростає прямо зараз, тож для заощадження електроенергії не варто чекати".

Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу

Також є графік потенційних відключень електроенергії у Києві, у випадку якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Ще у трьох областях вводять обмеження споживання електроенергії

Унаслідок збільшення рівня споживання електроенергії вводять нові обмеження. Відтак, світло відключатимуть у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Так, приблизно упродовж 2 годин світла вибірково не буде в декількох громадах Харківщини. У повідомленні обленерго вказують, що обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування:

  • Мереф'янського,
  • Люботинського,
  • Зміївського районів електричних мереж.

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