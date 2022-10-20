Центральні області просять відреагувати негайно
Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново просять зменшити споживання електроенергії.
Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні,
– йдеться у повідомленні.
Наголошують, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус теж звернувся до жителів області з проханням терміново зменшити споживання електрики.
Він зауважив, що через зниження температури повітря "споживання зростає прямо зараз, тож для заощадження електроенергії не варто чекати".
Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу
Також є графік потенційних відключень електроенергії у Києві, у випадку якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.
Ще у трьох областях вводять обмеження споживання електроенергії
Унаслідок збільшення рівня споживання електроенергії вводять нові обмеження. Відтак, світло відключатимуть у Харківській, Сумській і Полтавській областях.
Так, приблизно упродовж 2 годин світла вибірково не буде в декількох громадах Харківщини. У повідомленні обленерго вказують, що обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування:
- Мереф'янського,
- Люботинського,
- Зміївського районів електричних мереж.
Головне про відключення світла
- З 10 жовтня російські війська зруйнували вже близько 40% електростанцій України. Відтак, аварійні відключення світла є вимушеним кроком.
- Відключати світло можуть по усій Україні, але почергово і не більше ніж на 4 години.
- Однак, упродовж дня відключення знову можуть повторити, якщо буде потреба – однак, не швидше ніж за 8 годин від попереднього аварійного відключення.
До теми Відключення будуть почерговими, – в Укренерго пояснили, скільки часу не буде світла