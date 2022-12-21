Солидарны с Украиной: более 60 топ-локаций мира проведут сегодня трогательную акцию

Весь цивилизованный мир солидарен с Украиной в ее борьбе за свою свободу. В этом году из-за российского террора зимние праздники Украина встречает с аварийными отключениями света.

Более 60 локаций мира 21 декабря проведут акцию солидарности. В частности, к ней присоединятся Колизей, Сиднейская опера, главные рождественские елки Нью-Йорка и Лондона.

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Подробности рассказал Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины.

Цель – привлечь внимание и призвать донатить через UNITED24 на генераторы для украинских больниц. Акция проходит на фоне визита Президента Владимира Зеленского в США,

– рассказал Федоров.

Министр добавил, что каждый публичный призыв от Колизея или мэрий европейских городов – это не только привлечение внимания во время праздников. Такие акции помогают собрать пожертвования, на которые будут приобретены генераторы для украинских больниц.

Джонсон призвал присоединиться к акции

Борис Джонсон призвал мир присоединиться к акции. Друг Украины заявил, что из-за варварского вторжения России миллионы украинцев остались без света, тепла и воды.

Джонсон подчеркнул, что поддерживает акцию #hourforukraine. Кроме того, политик пожелал Украине скорейшей победы.