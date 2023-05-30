Украинцы в последние дни получали смс от СБУ, в которых спецслужба обращалась к владельцам камер наблюдения.

Кстати говоря Нашли через час: в Киеве задержали молодых людей, которые снимали работу ПВО

Что просит СБУ

Украинцев призывают прекратить онлайн-трансляцию зданий, дорог, промышленных объектов. Это помогает врагу корректировать ракетные удары.

Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов,

– говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, спецслужба просит сообщать через Telegram-бот, если вы обнаружили онлайн-трансляцию.



Сообщения СБУ / Скриншот по сети

Почему нельзя снимать ПВО

Во втором году полномасштабной войны все понимают, что снимать работу ПВО строго запрещено. Однако до сих пор встречаются нарушители правила. Например, во время одной из атак в мае разоблачили 6 жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО. Это касается и блоггерши и певицы Инны Вороновой.

Следует помнить, что за такую съемку можно получить 8 лет тюрьмы.

Фото или видео, где работает ПВО, мгновенно оказывается на русских пабликах. Это только поможет врагу скорректировать огонь.