Об этом информируют мониторинговые сообщества в телеграмме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Есть и другие опасности Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Ту-95 снова в воздухе 6 июня: какая есть угроза для Украины

Ночью 6 июня в Украине, как это в последнее время случалось постоянно, продолжается массированный налет БПЛА российской армии. Воздушную тревогу объявили в Киеве и продолжается в большинстве областей.

Одновременно с этим враг запустил ракеты, их фиксируют на Юге. Более того, поднял в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Самолеты направляются в зону пуска крылатых ракет (говорится о Х-101).

Пуски, если вылет боевой, возможны:

Из района Энгельса – около 3 часов ночи, подлет к нашему воздушному пространству – еще час.

Из района Каспийского моря – около 4 часов утра, также будут лететь к нам где-то час.

Количество бортов в воздухе точно не известно, пока пишут о 6, но это количество обычно со временем растет.

Предыдущий раз враг применил их для массированной комбинированной атаки на Украину 26 мая.

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