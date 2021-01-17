Дописывать в Википедию может любой, поэтому сообщество распылено по всей территории. Активных участников в украинской Вики примерно несколько сотен. И все они волонтеры. Какие фейлы были в Википедии – читайте в материале.

Редакция 24 канала собрала для вас интересные и абсурдные факты, которые могли встречаться в Википедии. Читайте также Ученые нашли древнейший рисунок животного: изображению свиньи более 45 тысяч лет – фото 5 интересных фактов об украинской Википедии Количество статей в украинской Википедии почти достигло 1 миллиона (примерно 986 ​​тысяч статей). Украинская Вики входит в 20 самых популярных в мире. 30 января 2004 года Юрий Ковалев, украинец из Токио, создал и опубликовал первую статью об "Атоме". Раз в 6 минут появляется новая статья. Мужчин-авторов гораздо больше, чем женщин. Фейлы и вандализм в Википедии Вандализмом в Вики называют такие моменты, когда посреди текста мы можем увидеть "Лена/Петя, я тебя люблю".

мы можем увидеть "Лена/Петя, я тебя люблю". Vivarem – это якобы "санскритское слово, которое означает "информация". Это слово используется почти во всех языках Индии", – отмечает Википедия. А на самом деле это слово было придумано и появилось в Вики более 12 лет назад.

Проверяйте информацию всегда / Фото osvitoria.media Джордж К. Бромхолле – фейковая личность. Но статья на Википедии описывает его как доблестного генерала, прославившегося в годы гражданской войны в США, а затем он стал изобретателем "крем-соды". Эта статья продержалась в Википедии 11 лет и была удалена только в 2018 году.

Но статья на Википедии описывает его как доблестного генерала, прославившегося в годы гражданской войны в США, а затем он стал изобретателем "крем-соды". Эта статья продержалась в Википедии 11 лет и была удалена только в 2018 году. "Байн" (Bine) – просуществовал 12 лет. Фейковая статья свидетельствует о том, что это имя демона из аккадской мифологии, оказалась полной мистификацией. Байн не упоминается ни в одном академическом источнике, но его включили в 2012 году в сборник "Энциклопедия демонов различных религий и культа" одного весьма респектабельного издательства. Интересно: украинская и английская Википедии имеют страницу "Википедия: Юмор". Здесь можно найти смешные и абсурдные статьи. Там можно найти статью о "почетном доноре спермы всей Сумщины", или определение слова "азировка".