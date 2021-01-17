Дописувати в Вікіпедію може будь-хто, тому спільнота розпорошена по всій території. Активних учасників в українській Вікі приблизно кілька сотень. І всі вони волонтери. Які фейли були у Вікіпедії – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала для вас цікаві та абсурдні факти, які могли зустрічатися у Вікіпедії. Читайте також Вчені знайшли найдавніший малюнок тварини: зображенню свині понад 45 тисяч років – фото 5 цікавих фактів про українську Вікіпедію Кількість статей в українській Вікіпедії майже досягла 1 мільйона (приблизно 986 тисяч статей). Українська Вікі входить у 20 найпопулярніших у світі. 30 січня 2004 року Юрій Ковальов, українець з Токіо, створив і опублікував першу статтю про "Атом". Раз на 6 хвилин з'являється нова стаття. Чоловіків-дописувачів значно більше, ніж жінок. Фейли та вандалізм у Вікіпедії Вандалізмом у Вікі називають такі моменти, коли посеред тексту ми можемо побачити "Лєна/Петя, я тебе люблю".

ми можемо побачити "Лєна/Петя, я тебе люблю". Vivarem – це нібито "санскритське слово, яке означає "інформація". Це слово використовується майже у всіх мовах Індії", – зазначає Вікіпедія. А насправді це слово було вигадане та з'явилося в Вікі понад 12 років тому.

Перевіряйте інформацію завжди / Фото osvitoria.media Джордж К. Бромхолле – фейкова особистість. Але стаття на Вікіпедії описує його як доблесного генерала, який прославився в роки громадянської війни в США, а потім він став винахідником "крем-соди". Ця стаття протрималась у Вікіпедії 11 років, а була видалена лише у 2018 році.

Але стаття на Вікіпедії описує його як доблесного генерала, який прославився в роки громадянської війни в США, а потім він став винахідником "крем-соди". Ця стаття протрималась у Вікіпедії 11 років, а була видалена лише у 2018 році. "Байн" (Bine) – проіснував 12 років. Фейкова стаття свідчить про те, що це ім'я демона з аккадської міфології, що виявилося повною містифікацією. Байн не згадується ні в одному академічному джерелі, але його включили у 2012 році до збірника "Енциклопедія демонів різних релігій і культу" одного вельми респектабельного видавництва. Цікаво: українська та англійська Вікіпедії мають сторінку " Вікіпедія: Гумор". Тут можна знайти смішні та абсурдні перли. Там можна знайти статтю про "почесного донора сперми всієї Сумщини", або визначення слова "азірівку".