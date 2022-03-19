Выносят буквально на себе: Гайдай показал эвакуацию из Попасной

Россияне снова нарушали режим тишины в Луганской области. Проводить эвакуацию пришлось под обстрелами и с перерывами.

Об этом рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской облгосадминистрации и опубликовал видео эвакуации. На нем слышны обстрелы боевиков.

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Наши герои – патрульная полиция, водители автобусов – так сегодня увозили жителей Попасной. Орки обстреляли город, и эвакуация происходила с перерывом. Ребята буквально на себе выносили людей! Спасибо за наших,

– написал Сергей Гайдай.

В Попасной полицейские смогли вывезти около 90 человек из-под обстрелов, некоторые из них не могли передвигаться самостоятельно, были напуганы и спрашивали не расстреляют ли их.

К слову, за сегодняшний день из Луганской области удалось вывезти около 700 человек. Также несколько сотен человек уехали собственным транспортом, однако информацию о них уточняют.

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