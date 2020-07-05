Как вынуть вишневые косточки: интересные устройства
Вишневые косточки – это вечная проблема всех любителей этой ягоды. 24 канал предлагает ознакомиться с подборкой инструментов, с помощью которых можно достать косточку из вишни.
В интернете, а также в различных бытовых магазинах можно найти много различных устройств для извлечения косточки из вишни. На фейсбук странице Treska.com.ua обнародован список самых действенных инструментов.
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Принадлежности: разновидности
Нож-петля для вынимания косточек
Вишню без косточки в основном используют для приготовления варенья, джемов и компотов. Наши бабушки удаляли косточки с помощью булавки. Этот нож-петля напоминает чем-то ушко шпильки, но он намного удобнее, потому что имеет ручку.
Нож-петля для вынимания косточек / Скриншот из сайта интернет-магазина
Машинка для вынимания косточек
Это механическая машинка, которая имеет специальный желобок, направленный на очищение ягоды в подставленную посуду. Нижняя подставка будет "ловить" все косточки, а это значит, что такой метод сохранит время на уборку.
Машинка для вынимания косточек / Скриншот из сайта интернет-магазина
Прибор, который выглядит как часть чеснокодавки
У обычных чеснокодавок есть еще специальное приспособление для того, чтобы очищать вишни от косточек. Такие устройства продаются и отдельно. Существует даже несколько таких видов.
Устройство для извлечения косточек / Скриншот из сайта интернет-магазина
Устройство для извлечения косточек / Скриншот из сайта интернет-магазина