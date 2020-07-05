Як вийняти вишневі кісточки: цікаві пристрої
Вишневі кісточки – це вічна проблема всіх любителів цієї ягоди. 24 канал пропонує ознайомитись із підбіркою інструментів, за допомогою яких можна дістати кістку з вишні.
В інтернеті, а також у різних побутових магазинах можна знайти багато різних пристроїв для витягування кісточки з вишні. На фейсбук сторінці Treska.com.ua оприлюднений список найдієвіших інструментів.
Читайте також Ціна фруктів влітку 2020: чи будуть дешевшати
Приладдя: різновиди
Ніж-петля для виймання кісточок
Вишню без кістки в основному використовують для виготовлення варення, джемів і компотів. Наші бабусі видаляли кісточки за допомогою булавки. Цей ніж-петля нагадує чимось вушко шпильки, але він набагато зручніший, бо має ручку.
Ніж-петля для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину
Машинка для виймання кісточок
Це механічна машинка, яка має спеціальний жолобок, направлений на очищення ягоди в підставлений посуд. Нижня підставка буде "ловити" всі кісточки, а це означає, що такий метод збереже час на прибирання.
Машинка для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину
Прилад, який виглядає як частина часникодавки
У звичайних часникодавок є ще спеціальне пристосування для того, щоб очищати вишні від кісточок. Такі пристрої продаються й окремо. Існує навіть декілька таких видів.
Пристрій для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину
Пристрій для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину