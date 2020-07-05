Вишневі кісточки – це вічна проблема всіх любителів цієї ягоди. 24 канал пропонує ознайомитись із підбіркою інструментів, за допомогою яких можна дістати кістку з вишні.

В інтернеті, а також у різних побутових магазинах можна знайти багато різних пристроїв для витягування кісточки з вишні. На фейсбук сторінці Treska.com.ua оприлюднений список найдієвіших інструментів.

Читайте також Ціна фруктів влітку 2020: чи будуть дешевшати

Приладдя: різновиди

Ніж-петля для виймання кісточок

Вишню без кістки в основному використовують для виготовлення варення, джемів і компотів. Наші бабусі видаляли кісточки за допомогою булавки. Цей ніж-петля нагадує чимось вушко шпильки, але він набагато зручніший, бо має ручку.



Ніж-петля для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину

Машинка для виймання кісточок

Це механічна машинка, яка має спеціальний жолобок, направлений на очищення ягоди в підставлений посуд. Нижня підставка буде "ловити" всі кісточки, а це означає, що такий метод збереже час на прибирання.



Машинка для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину

Прилад, який виглядає як частина часникодавки

У звичайних часникодавок є ще спеціальне пристосування для того, щоб очищати вишні від кісточок. Такі пристрої продаються й окремо. Існує навіть декілька таких видів.



Пристрій для виймання кісточок / Скріншот зі сайту інтернет-магазину