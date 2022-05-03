Вынуждали в холод набирать воду в обувь и так лежать на земле, – Зеленский о пытках россиян

Владимир Зеленский рассказал, как российские военные издеваются над украинцами на оккупированной территории. По его словам, они применяют пытки, в частности, заставляют людей набирать воду в обувь и так лежать на земле в холоде.

Об этом президент Украины рассказал во время выступления по видеосвязи перед парламентом Албании.

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По его словам, сообщения о разрушениях, пытках и убийствах поступали из любого оккупированного города, куда зашли российские военные.

"Пожилые люди, ранее пережившие оккупацию нацистов во Второй мировой войне и оккупацию российских военных сейчас, признаются, что 80 лет назад они не видели такой жестокости ", – говорит президент.

Зеленских рассказал, что сейчас эти люди увидели, как российские военные стреляют детям в лицо, как обычных селян взяли в плен, и днями и ночами заставляли лежать на земле при минусовых температурах.

Это их метод борьбы против побега пленных. Они заставляли людей в холод набирать воду в обувь и так лежать на земле. Люди переставали чувствовать ноги, у них отмерзали пальцы,

– рассказал он.

Президент добавил, что в освобожденных от российской оккупации районах постоянно находят захоронения замученных людей:

у них связаны руки,

есть следы выстрелов,

сломанные ребра,

многих убили выстрелом в затылок.

"Часто оккупанты даже не разрешают закопать тела убитых, людей находят в посадках, подвалах, колодцах. Отступая, российская армия оставила убитых прямо на улице", – сказал он.

Смотрите выступление Зеленского перед парламентом Албании:



К слову, Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия избрала путь террора мирного населения. Страну-агрессора необходимо признать спонсором терроризма. Советник главы ОП опубликовал в соцсети жуткие фото с братской могилы в селе Калиновка Киевской области. У погибших – сорванные ногти и связанные руки.

В Офисе генпрокурора установили первого подозреваемого в зверствах, совершенных российскими военными в Буче. Это командир одного из подразделений росгвардии Сергей Колоцей. Ему уже сообщили о подозрении. Он убил 4 мирных украинца, у которых вообще не было оружия.

У трех его жертв были огнестрельные ранения головы. У четвертого человека – раны внутренних органов и позвоночника. Также известно, что 29 марта Колоцей пытал мирного жителя Киевской области: он хотел, чтобы тот признался в подрывной деятельности.

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