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      Вынужденная посадка самолета с украинцами в Каире: причиной мог стать языковой скандал

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      Причиной преждевременной посадки мог стать языковой скандал
      Причиной преждевременной посадки мог стать языковой скандал / Фото из открытых источников

      В самолете рейса "Киев – Шарм-эль-Шейх", который пришлось вынужденно посадить в Каире, мог возникнуть языковой скандал.

      Об этом сообщает BBC News Украина.

      Напомним, Рейс "Киев – Шарм-эль-Шейх" авиакомпании YanAir пришлось вынужденно посадить в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. Это задержало вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами. Такую информацию туроператор JoinUP получил от авиакомпании.

      Тогда туроператор заявил, что туристов с этого и других задержанных рейсов авиакомпания уже расселили в гостиницы и предоставили питание на время ожидания. Туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за утраченные сутки.

      Кроме истории с дракой, в сообщении туроператора говорилось об окончании лётного времени.

      Согласно авиационным нормам экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его лётное время,
      – отметила пресс-служба JoinUP.

      Однако пассажиры самолета возмущены, они утверждают, что никакой драки не было.

      "Драки не было"

      "У нас не было драки на борту. Не было даже беспорядков. Было хамское отношение экипажа в целом. Угрожали египетской тюрьмой", – отметила BBC одна из туристок Лариса.

      Пассажирка рассказала свою версию событий, которые произошли в самолете, однако просила не называть свою фамилию. По ее словам, она и еще 60 человек из пассажирского состава летели на архитеркутрное мероприятие. Туристка подтвердила, что некоторые из компании выпили, некоторые ходили по салону и общались. После 2-3 замечаний все успокоилось, и люди были удивлены, что впоследствии самолет принудительно посадили в Каире.

      По информации туристки, самолет сел в Каире примерно в 17:15 в среду, 7 ноября. Тогда большинство подумали, что это Шарм-эль-Шейх. Однако пришла полиция и начала проверять багаж, который затем пришлось складывать пассажирам.

      К нам приходит полиция, а командир заявляет, что мы можем выходить, если нам не нравится, и мест в египетских тюрьмах на всех хватит,
      – отметила пассажирка Лариса.

      По ее словам, примерно в 9 вечера самолет вылетел в Шарм-эль-Шейх. Семерых пассажиров, снятых с рейса по требованию экипажа, впоследствии отпустили. По ее словам, к утру они также добрались до места назначения.

      "Экипаж попросил прощения за "вынужденную задержку". В целом, это все выглядело, как то, что все "перепсиховали", переругались, экипаж вызвал местную полицию, семь человек сняли с рейса и они поехали в Шарм автобусом", – сказала Лариса.

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      Кроме того, пассажирка рассказала, что с авиакомпанией им связаться в Каире не удалось. Туроператор заявил. что проблемы нет и надо ждать решения экипажа. В украинском консульстве также посоветовали ждать.

      Версия с языковым вопросом

      А вот другая пассажирка рейса Ирина рассказала журналистам BBC, что спор с экипажем возник из-за языкового вопроса.

      Все объявления и общение пилота и экипажа делались на русском языке. На просьбе разговаривать на украинском, которую высказал один из архитекторов, получили в ответ отказ в агрессивной форме,
      – рассказала Ирина.

      Также она отметила, что стюардессу начал раздражать человек с прической в ​​виде  "козацкого чуба" на голове. "Она начала высказываться по этому поводу. Это привело к адекватному ответу о недопустимости перехода на личности. На что эта стюардесса вызвала в салон пилота, который начал угрожать, продолжая разговаривать на русском", – вспоминает туристка.

      По словам еще одной пассажирки, стюардесса отказалась налить мужчине с интересной прической воды.

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      Как отмечает BBC News Украина, они обратились к авиакомпании YanAir с просьбой о комментарии, но пока не получили ответа.

      Теги: Новости Украины Египет языковый вопрос авиация
      Источник: 24 Канал
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