Вимушена посадка літака з українцями в Каїрі: причиною міг стати мовний скандал

У літаку рейсу "Київ – Шарм-ель-Шейх", який довелось вимушено посадити в Каїрі, міг виникнути мовний скандал.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Нагадаємо, Рейс "Київ – Шарм-ель-Шейх" авіакомпанії YanAir довелось вимушено посадити в аеропорту міста Каїр у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з бійкою пасажирів на борту. Це затримало виліт ще кількох літаків з українськими туристами. Таку інформацію туроператор JoinUP отримав від авіакомпанії.

Тоді туроператор заявив, що туристів цього та інших затриманих рейсів авіакомпанія вже розселила в готелі та надала харчування на час очікування. Туристи, у яких через затримку скоротилася кількість відпочинку, отримають фінансову компенсацію за втрачену добу.

Окрім історії з бійкою, в повідомленні туроператора йшлось про закінчення льотного часу.

Відповідно до авіаційних норм екіпаж не міг продовжити політ, так як закінчився його льотний час,

– зазначила прес-служба JoinUP.

Проте пасажири літака обурені, вони стверджують, що ніякої бійки не було.

"Бійки не було"

"У нас не було бійки на борту. Не було навіть безладів. Було хамське ставлення екіпажу в цілому. Були погрози єгипетською в'язницею", – зазначила BBC одна з туристок Лариса.

Пасажирка розповіла свою версію подій, які відбулись в літаку, проте просила не називати своє прізвище. За її словами, вона і ще 60 людей із пасажирського складу летіли на архітеркутрний захід. Туристка ствердила, що деякі з компанії випили, деякі ходили по салону та спілкувалися. Після 2-3 зауважень все заспокоїлось, і люди були здивовані, що згодом літак примусово посадили в Каїрі.

За інформацією туристки, літак сів у Каїрі приблизно о 17:15 в середу, 7 листопада. Тоді більшість подумали, що це Шарм-ель-Шейх. Проте прийшла поліція та почала перевіряти багаж, який потім довелось складати пасажирам.

До нас приходить поліція, а командир заявляє, що ми можемо виходити, якщо нам не подобається, і місць в єгипетських в'язницях на всіх вистачить,

– зазначила пасажирка Лариса.

За її словами, приблизно о 9 вечора літак вилетів у Шарм-ель-Шейх. Сімох пасажирів, яких зняли з рейсу на вимогу екіпажу, згодом відпустили. За її словами, до ранку вони також дістались до місця призначення.

"Екіпаж попросив вибачення за "вимушену затримку". В цілому, це все виглядало, як те, що всі "перепсихували", перелаялися, екіпаж викликав місцеву поліцію, сімох людей зняли з рейсу і вони їхали у Шарм автобусом", – сказала Лариса.

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Окрім того, пасажирка розповіла, що з авіакомпанією їм зв'язатися в Каїрі не вдалось. Туроператор заявив. що проблеми немає і треба чекати рішення екіпажу. В українському консульстві також порадили чекати.

Версія з мовним питанням

А от інша пасажирка рейсу Ірина розповіла журналістам BBC, що суперечка з екіпажем виникла через мовне питання.

Всі об'яви та спілкування пілота та екіпажу робилися російською мовою. На прохання розмовляти українською, яке висловив один з архітекторів, отримали у відповідь відмову в агресивній формі,

– розповіла Ірина.

Також вона зазначила, що стюардесу почав дратувати чоловік із зачіскою у вигляді "оселедця" на голові. "Вона почала висловлюватись з цього приводу. Це спричинило адекватну відповідь щодо неприпустимості переходу на особистості. На що ця стюардеса викликала в салон пілота, який почав погрожувати, продовжуючи розмовляти російською", – згадує туристка.

За словами ще однієї пасажирки, стюардеса відмовилася налити чоловіку з цікавою зачіскою води.

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Як зазначає BBC News Україна, вони звернулась до авіакомпанії YanAir з проханням про коментар, але поки що не отримали відповіді.