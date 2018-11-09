Через бійку на борту довелось вимушено посадити літак з українськими туристами

Рейс "Київ – Шарм-ель-Шейх" авіакомпанії YanAir довелось вимушено посадити в аеропорту міста Каїр, що затримало виліт ще кількох літаків з українськими туристами.

Про це повідомляє прес-служба туроператора JoinUP.

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Рейс YE5015 від 8 листопада вимушено сів в аеропорту міста Каїр у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з бійкою пасажирів на борту. Таку інформацію туроператор JoinUP! отримав від авіакомпанії.

Відповідно до авіаційних норм екіпаж не міг продовжити політ, так як закінчився його льотний час,

– йдеться у повідомленні.

Туристів цього рейсу авіакомпанія вже розселила в готелі та надала харчування на час очікування.

Окрім того, через вимушену посадку затримані рейси в Єгипет з Києва та Львова. Деякі туристи очікують вильоту з Хургади. Як зазначає туроператор, усі вони повідомлені про затримки та розселені в готелях. За інформацією JoinUP, туристи, у яких через затримку скоротилася кількість відпочинку, отримають фінансову компенсацію за втрачену добу.