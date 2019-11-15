Выплату спецпенсий госслужащим могут восстановить: детали

В Конституционный суд направили представление о восстановлении права госслужащих на получение пенсии. Его подписала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее мнению, при изменении законодательства не учли интересы части госслужащих.

Закон не урегулировал порядок и условия перерасчета пенсий госслужащих, которые не имели необходимого стажа госслужбы на время вступления в силу закона,

– написала в фейсбуке Денисова.

Интересно: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

Что это означает на практике?

На прежних условиях пенсии получают только те госслужащие, которые имели необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу закона.

Последний перерасчет размера пенсий госслужащих проводился еще в феврале 2008 года.

Размеры их пенсий ежегодно не индексировали и не обновляли, как это делали для всех категорий пенсионеров.

Денисова выразила надежду, что судьи КСУ вынесут справедливое решение о возобновлении прав госслужащих.

Почему изменились пенсии определенных категорий госслужащих?

Это связано с вступлением в силу с мая 2016 года нового закона "О государственной службе". После его принятия пенсии госслужащим начали начислять на общих основаниях.

Обратите внимание! Ранее Кабмин сообщил, что переведет выплаты работников органов госвласти в безналичную форму. В правительстве ожидают, что это поможет экономить примерно 60 миллионов гривен ежегодно.