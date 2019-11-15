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      Виплату спецпенсій держслужбовцям можуть відновити: деталі

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      Денісова просить повернути пенсії держслужбовцям
      Денісова просить повернути пенсії держслужбовцям / Фейсбук Людмили Денісової

      У Конституційний суд скерували подання про відновлення права держслужбовців на отримання пенсії. Його підписала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

      На її думку, при зміні законодавства не врахували інтереси частини держслужбовців.

      Закон не врегулював порядок та умови перерахунку пенсій держслужбовців, які не мали необхідного стажу держслужби на час набуття чинності закону,
      – написала в фейсбуці Денісова.

      Цікаво: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: закон про держбюджет

      Що це означає на практиці?

      • На попередніх умовах пенсії отримують тільки ті держслужбовці, які мали необхідний стаж держслужби на день набрання чинності закону.
      • Останній перерахунок розміру пенсій держслужбовців проводився ще у лютому 2008 року.
      • Розміри їхніх пенсій щороку не індексували та не осучаснювали, як це робили для усіх інших категорій пенсіонерів.

      Денісова висловила сподівання, що судді КСУ винесуть справедливе рішення щодо поновлення прав держслужбовців.

      Чому змінилися пенсії певних категорій держслужбовців? Це пов’язане зі вступом в дію з травня 2016 року нового закону "Про державну службу". Після його прийняття пенсії держслужбовцям почали нараховувати на загальних підставах.

      Зверніть увагу! Раніше Кабмін повідомив, що переведе виплати працівників органів держвлади у безготівкову форму. В уряді очікують, що це допоможе економити приблизно 60 мільйонів гривень щороку.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Пенсія Людмила Денісова Конституційний суд
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