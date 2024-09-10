Министерство обороны до 20 сентября ожидает получения средств для Вооруженных сил. Их должны использовать для выплат военнослужащим.

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333 миллиарда пойдут на покрытие потребностей ВСУ

В 2024 году украинское оборонное ведомство ожидает выделения дополнительных 373,7 миллиарда гривен. 333 миллиарда пойдут на покрытие потребностей Вооруженных сил.

Народный депутат и руководитель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что будут повторно голосовать за налоговые изменения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился планом покрытия дефицита в военном бюджете. По его словам, это решение необходимо, поскольку украинская армия нуждается в большем количестве оружия и стабильного обеспечения.