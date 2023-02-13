Изменен порядок выплат военным: кому вознаграждение сохранили, а кому урезали

В Украине в начале полномасштабного вторжения Кабмин постановлением утвердил дополнительное денежное вознаграждение для военнослужащих. Однако в начале февраля 2023 года порядок выплат был изменен.

Эти изменения касаются военнослужащих Сил обороны Украины и сотрудников системы МВД и зависят от того, где находится военный. В том, какие выплаты предусматриваются военным, разбирался 24 канал.

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Что изменилось с 1 февраля 2023 года

Теперь денежное вознаграждение зависит от того, находится военнослужащий: на передовой или в тылу.

Так, если военный находится в зоне проведения боевых действий, выплаты дополнительного вознаграждения в сумме 100 тысяч гривен для него не изменятся. Вместо этого изменился размер ежемесячного денежного довольствия в среднем на 50%.

Следовательно, выплата военным, которые раньше получали минимально 13 тысяч гривен, отныне составит более 20 тысяч. То есть, если человек участвует в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, он будет получать вместе с дополнительной наградой 120 тысяч гривен в месяц.

Однако отметим, что некоторым военнослужащим уменьшат денежное довольствие. Денежное вознаграждение не будет выплачиваться военным, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего, и находятся за пределами районов ведения боевых действий. К примеру, если они проходят службу в учебных центрах, органах военного управления, тыловых базах и т.д.

Кто и дальше будет получать 30 и 100 тысяч ежемесячно

Отметим, что 100 тысяч гривен за время выполнения боевых задач будут получать не только военнослужащие, участвующие в боевых действиях на линии столкновения. Такая выплата также предусмотрена:

военнослужащим ракетных войск и артиллерии,

летчикам за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий,

морякам,

военным медикам,

зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам, выполняющим задачи в районе проведения боевых действий.

Если военные входят в состав группировок Сил обороны и выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей, они будут получать ежемесячно вознаграждение в 30 тысяч гривен.

Также 30 тысяч гривен награды предусмотрены военнослужащим, которые:

выполняют задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны,

находятся в подразделениях, которые входят в состав резерва Главнокомандующего ВСУ.

Выплаты во время больничных

30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен выплачивается только за период выполнения боевых или специальных задач. Следовательно, военные, которые находятся на больничном и не выполняют никаких боевых заданий, за этот период не будут получать указанную выплату.

Военным, которые находятся на линии боевого столкновения, будут выплачивать 100 тысяч гривен за все время лечения в случае травмы или ранения, связанных с защитой Родины. Если ранение было тяжелым, это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения. При этом степень тяжести ранения определяют военные врачебные комиссии.