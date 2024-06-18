Кроме того, правительство запретило определенной категории лиц отказываться от помощи, которую предоставляют после гибели военнослужащего или полицейского.

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Круг лиц, которые могут получить в случае смерти военного, увеличился

Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в новой редакции изложили Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за смерть, инвалидность или частичную потерю трудоспособности военнослужащих и полицейских. Этим документом круг лиц, которые могут получить помощь от правительства в случае смерти военнослужащего, увеличили.

Как отметил Мельничук, получить помощь отныне также смогут:

женщины или мужчины, как жили с военнослужащим без регистрации брака;

внуки погибшего (умершего) военнослужащего, если их родители умерли;

дети, рожденные после смерти военнослужащего.

Также Кабинет Министров определил процедуру распределения доли единовременного пособия в случае, если одно из лиц, которое имеет на нее право, отказывается от получения помощи.

Кроме того, украинское правительство объявило о расширении критериев для случаев, когда единовременное пособие не выплачивается.

В то же время правительство ввело новую норму, которая запрещает отказывать в помощи малолетним, несовершеннолетним детям, недееспособным лицам и лицам с ограниченной дееспособностью.