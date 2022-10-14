Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он также отметил, что после этого события получил от Ельцина помилование и повышение.

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Впоследствии этот персонаж занимал политически важные должности. Следует добавить, что Суровикин стал главой ВКС тогда, когда Кремлю нужно было перевести воздушную кампанию в Сирии в более "кровавую" фазу и ему, к сожалению, удавалось.

Одна из важных и отличительных черт этого персонажа – за три года войны в Сирии, россияне выпустили по этой стране 300 крылатых ракет. Это стиль ведения войны Суровикина, он накапливает ракеты, а затем в один момент выстреливает ими – чтобы попытаться достичь какой-то цели.

– отмечает Киричевский.

Нас спасает то, что Суровикин не научился на собственных ошибках.

"Помните, как в Минобороны РФ заявили, что своими крылатыми ракетами они разбомбили территорию, которая в 4 раза больше Сирии", – добавляет эксперт. Приблизительно такая же история с контролем и оценкой ударов по Украине.

Детальнее о стратегии "утопления в крови" генерала Суровикина: смотрите видео-объяснения

Стратегия нового пса режима Путина

По словам Ивана Киричевского, ядро стратегии Сергея Суровикина – это "выплевывание ракет" и нашествие "чмобиков" на наши позиции.

"В то время, когда 10-11 октября Россия массированно била по Украине ракетами, то российские войска действительно пытались контратаковать наши войска. К счастью, в своих атаках – оккупанты утонули в собственной крови и ВСУ смогли легче пройти дальше", – резюмирует он.

Суровикин не сможет повторить "сирийскую игру"

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, назначение Суровикина командующим войсками России не позволит повторить сирийский сценарий в Украине. Прежде всего следует понимать, что это невозможно из-за существенно отличающегося пространства боевых действий.

Более того, враг не способен получить преимущество в воздухе. Поэтому проводить масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, как это делали в Сирии, россияне просто не смогут. Кроме того, не стоит забывать о силах ПВО, которыми уже оснащено наше государство.