Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він також зазначив, що після цієї події, отримав від Єльцина помилування та підвищення.

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Згодом, цей персонаж обіймав політично важливі посади. Слід додати, що Суровікін став очільником ВКС тоді, коли Кремлю потрібно було перевести повітряну кампанію у Сирії у більш "криваву" фазу і йому, на жаль, вдавалося.

Один із важливих та відмінних рис цього персонажа – за три роки війни у Сирії, росіяни вистрілили по цій країні 300 крилатих ракет. Це стиль ведення війни Суровікіна, він накопичує ракети, а потім в один момент вистрілює їх – щоб спробувати досягнути якоїсь цілі,

– зазначає Киричевський.

Нас рятує те, що Суровікін не навчився на власних помилках.

"Пригадуєте, як у Міноборони РФ заявили, що своїми крилатими ракетами вони розбомбили територію, яка у 4 рази більша за Сирію", – додає експерт. Приблизно така ж історія із контролем та оцінкою ударів по Україні.

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Стратегія нового пса режиму Путіна

За словами Івана Киричевського, ядро стратегії Сєргєя Суровікіна – це "випльовування ракет" і навала "чмобіків" на наші позиції.

"В той час, коли 10-11 жовтня Росія масовано била по Україні ракетами, то російські війська справді намагалися контратакувати наші війська. На щастя, у своїх атаках – окупанти втонули у власній крові і ЗСУ змогли легше пройти далі", – резюмує він.

Суровікін не зможе повторити "сирійську гру"

На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, призначення Суровікіна командувачем військами Росії не дозволить повторити сирійський сценарій в Україні. Передовсім слід розуміти, що це неможливо через простір бойових дій, який суттєво відрізняється.

Ба більше, ворог не здатний здобути перевагу у повітрі. Тож здійснювати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, як це робили у Сирії, росіяни просто не зможуть. Крім того, не варто забувати про сили ППО, якими вже оснащена наша держава.