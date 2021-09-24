Выпороть бы тебя, – отец Зеленского публично пригрозил Шарию и назвал его "лжецом"

Отец действующего президента Александр Зеленский и пророссийский пропагандист Анатолий Шарий поспорили в инстаграме. Они обменялись разными обвинениями.

Несколько дней назад отец президента Александр Зеленский опубликовал в своем инстаграме несколько фото из семейного архива. Это произошло еще 13 сентября.

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Отец президента показал семейные фото

Тогда Зеленский-старший написал, что у него есть крыша над головой в родном городе, любимая жена и сын, который добился успеха, а также внуки, у которых все еще впереди. "Что еще нужно для счастья?", – отметил он. Среди тех, кто отреагировал на сообщение, был и Анатолий Шарий. Интересно, что комментарий под ним он оставил не сразу же после публикации, а только сегодня, 24 сентября примерно в 14:30.

Сообщение Александра Зеленского в инстаграме и комментарий Шария / Скриншот

Что написал Шарий

Пропагандист обратился к Зеленскому-старшему в агрессивной форме заявил, что его сын добился успеха благодаря людям, которых он обманул. "Выращивай огурцы на даче и не вылезай на свет, пока твой сын вводит санкции против семей оппонентов", – написал скандальный блогер.

На этом словесные баталии между отцом президента и Шарием не завершились. Александр Зеленский назвал пропагандиста "бесстыдным". Мол, как он себе позволяет так разговаривать с пожилым человеком.

Выпороть бы тебя как следует, Чтобы знал, как со старшими разговаривать. Вот и показал ты всю свою сущность, "борец с диктатором". Только огрызаться и можешь,

– отец президента.

Кроме этого, он написал, что рано или поздно Шарий ответит за свои слова. Мол, все в жизни возвращается бумерангом.



Общение между Зеленским-старшим и Шарием / Скриншот

В сторис Зеленский-старший назвал пропагандиста "наглым трусом и лжецом, который докатился до того, что хамит взрослому человеку". Он также посетовал на то, что тот привел к нему на страницу "армию сторонников, которые лишь то и могут, что поливать грязью".

Шарий заявил, что его матери вручили подозрение

Первое сообщение на странице Александра Зеленского появилось 25 апреля, всего их 3. Среди тех, кто подписан на него, есть и официальная страница главы государства, что свидетельствует о том, что этот аккаунт не фейковый.

Впоследствии в этот же день, 24 сентября, Шарий в своей телеграме написал, что СБУ вручила подозрение матери его жены Ольги. Сообщение об этом появилось в его телеграме в 18:15.

24 канал уже обратился в СБУ, чтобы там подтвердили или опровергли эту информацию. Мы обновим эту новость, как только получим официальный комментарий.