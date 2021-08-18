Согласно иску, зверь попал в ловушку в мусорном баке из-за сломанного засова. Когда турист открыл помойку, зверь выпрыгнул на него.

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Известно, что пострадавший арендовал квартиру в городе Инклин-Виллидж еще в 2019 году и ОСМД обеспечивало жильцов мусорными баками. Необычная ситуация произошла неподалеку от озера Тахо. Медведи там – частое явление.

Детали судебного иска

Потерпевший подал иск в суд только в четверг, 12 августа 2021 года. Его адвокаты убеждают, что медведь настолько "удивил" мужчину, что тот вывихнул лодыжку и упал на землю. Впоследствии ему сделали операцию на ахилловом сухожилии и позвоночнике.

В документе мужчина отметил, что в ситуации виноваты должностные лица штата Невада, которые отвечают за обращение с отходами. Мол, они не смогли обеспечить защиту территории от диких животных и месяцами не ремонтировали сломанный засов.

Калифорниец обвинил и представителей ОСМД в Инклин-Виллидже в том, что они не уведомили арендаторов о неисправности. Поэтому он требует выплатить ему 15 тысяч долларов и компенсировать судебные издержки.

В ОСМД и ведомстве штата Невада не комментировали ситуацию. В дальнейшем в деле будет разбираться суд.

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