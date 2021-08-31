От полученных травм она скончалась на месте. Также известно, что за несколько дней до смерти женщине делали операцию.

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В Италии умерла украинка: подробности

Тело 34-летней женщины нашли вечером 29 августа. Это произошло в Неаполе в Италии на улице Джованни Нинни – прямо у больницы.

Местные СМИ пишут, что несколькими днями ранее женщине сделали операцию – удаление катаракты.

Операция была успешной, пациентку поместили в офтальмологическое отделение для наблюдения.

Врачи говорят, что женщина чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась.

Это же подтвердили полиции и соседи женщины, которая оказалась украинкой, по палате.

По словам свидетелей, она внезапно подошла к окну, открыла его и выпрыгнула.

По факту смерти гражданки Украины в Италии полиция Неаполя начала расследование. Опрашивают врачей, свидетелей, ищут родственников погибшей. Предварительная версия – самоубийство, но что к нему привело – пока неизвестно.

Обратите внимание: по неподтвержденной информации, как пишет Voce di Napoli, итальянские правоохранители зачислили погибшую украинку к категории "бездомных". Также она якобы испытывала в прошлом сексуальные домогательства и жестокое обращение.

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