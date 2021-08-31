От полученных травм она скончалась на месте. Также известно, что за несколько дней до смерти женщине делали операцию.
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В Италии умерла украинка: подробности
Тело 34-летней женщины нашли вечером 29 августа. Это произошло в Неаполе в Италии на улице Джованни Нинни – прямо у больницы.
- Местные СМИ пишут, что несколькими днями ранее женщине сделали операцию – удаление катаракты.
- Операция была успешной, пациентку поместили в офтальмологическое отделение для наблюдения.
- Врачи говорят, что женщина чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась.
- Это же подтвердили полиции и соседи женщины, которая оказалась украинкой, по палате.
- По словам свидетелей, она внезапно подошла к окну, открыла его и выпрыгнула.
По факту смерти гражданки Украины в Италии полиция Неаполя начала расследование. Опрашивают врачей, свидетелей, ищут родственников погибшей. Предварительная версия – самоубийство, но что к нему привело – пока неизвестно.
Трагические смерти украинок в Италии уже случались
- В мае 2021 нашли тело 29-летней женщины в коттедже возле города Кастельфранко-ди-Сотто в провинции Пиза.
- В октябре 2020 года 68-летний итальянец убил свою жену-украинку – потому что она обнаружила, что тот посещает проституток.
- Очень резонансной стала история 2018 года – в городке Мелфи мужчина застрелил украинку и покончил с собой.