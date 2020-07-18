В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 11:00 – авария в Одесской области – 6 погибших, 3 травмированных. Среди них и ребенок. Авария произошла сегодня утром на автодороге Одесса-Рени, вблизи села Сафьяны. В Украине впервые выдали лицензию на легальную добычу янтаря. На Ровенщине провели аукционы в режиме онлайн. Победители получили специальные разрешения на 5 лет.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Насколько безопасные арбузы продают на Херсонщине, проверили специалисты Госпродпотребслужбы. Результатом Минских договоренностей должно стать восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявили представители Евросоюза на заседании постоянного Совета ОБСЕ. Обыски в окружном суде. Его главе и еще ряду судей сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.