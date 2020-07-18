У випуску новин за 18 липня станом на 11:00 – аварія на Одещині – 6 загиблих, 3 травмованих. Серед них і дитина. Аварія сталась сьогодні зранку на автошляху Одеса – Рені, поблизу села Саф'яни. В Україні вперше видали ліцензію на легальний видобуток бурштину. На Рівненщині провели аукціони у режимі онлайн. Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років.

Також у випуску новин на 24 каналі: Наскільки безпечні кавуни продають на Херсонщині, перевірили фахівці Держпродспоживслужби. Результатом Мінських домовленостей має стати відновлення територіальної цілісності України. Про це заявили представники Євросоюзу на засіданні постійної Ради ОБСЄ. Обшуки в окружному суді. Його очільнику та ще низці суддів повідомили про підозру. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.