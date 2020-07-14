В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 14:00 – ресторан "Велюр" кандидата в мэры Николая Тищенко снова оказался в центре скандала. Заведение нарушает карантинные ограничения и приглашает посетителей развлечься в ночное время. Шевченковский суд столицы начал избирать меру пресечения водителю Антону Желепе, который устроил смертельное ДТП под Киевом.

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр.

Посадить за решетку и отказать в регистрации на выборы – так в Беларуси действующая власть расправляется с конкурентами. ЦИК отказала в регистрации на президентские выборы Виктору Бабарико. Официальная причина – якобы у него есть незарегистрированная недвижимость за рубежом.

Болгары пятый день подряд требуют отставки правительства. Тысячи людей снова вышли в центр Софии. Акция проходила мирно.

Традиционного паломничества хасидов в Умани в этом году не будет. В Министерстве иностранных дел Украины считают массовое празднование иудейского праздника Рош ха-Шана невозможным из-за вспышки коронавируса.

Темпы распространения COVID-19 растут. Это констатируют эксперты ВОЗ. За последние 5 дней болезнь подхватил миллион жителей Земли.