У випуску новин за 14 липня станом на 14:00 – ресторан "Велюр" кандидата в мери Миколи Тищенка знову опинився в центрі скандалу. Заклад порушує карантинні обмеження та запрошує відвідувачів розважитися в нічний час. Шевченківський суд столиці розпочав обирати запобіжний захід водію Антону Желепі, який влаштував смертельне ДТП під Києвом.

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Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про державне регулювання діяльності в організації та проведенні азартних ігор.

Посадити за ґрати та відмовити у реєстрації на вибори – так у Білорусі чинна влада розправляється з конкурентами. ЦВК відмовила у реєстрації на президентські вибори Віктору Бабарико. Офіційна причина – начебто у нього є незареєстрована нерухомість за кордоном.

Болгари п'ятий день поспіль вимагають відставки уряду. Тисячі людей знову вийшли до центру Софії. Акція проходила мирно.

Традиційного паломництва хасидів в Умані цьогоріч не буде. У Міністерстві закордонних справ України вважають масове святкування іудейського свята Рош ха-Шана неможливим через спалах коронавірусу.

Темпи поширення COVID-19 зростають. Це констатують експерти ВООЗ. За останні 5 днів хворобу підхопив мільйон жителів Землі.