В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 11:00 – у первой леди обнаружили COVID-19, поэтому президент Украины перешел на работу в онлайн-режиме и отменил все поездки за пределы столицы. Аэропорт "Борисполь" представил новые правила перелетов. На время карантина там будет работать только один терминал, к которому будут пропускать в масках или респираторах.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня с 12 июня. Один солдат получил ранение. В Украине зафиксировали новый антирекорд COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 753 новых случая заражения. Греция с 15 июня официально открывает туристический сезон. Российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего в ДТП мужчины.