Випуск новин за 11:00: Особливий режим роботи Зеленського. Нові правила в аеропорту "Бориспіль"
У випуску новин за 13 червня станом на 11:00 – у першої леді виявили COVID-19, тож президент України перейшов на роботу в онлайн-режимі та скасував всі поїздки за межі столиці. Аеропорт "Бориспіль" представив нові правила перельотів. На час карантин там працюватиме лише один термінал, до якого пропускатимуть у масках чи респіраторах.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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Греція з 15 червня офіційно відкриває туристичний сезон.
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