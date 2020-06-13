У випуску новин за 13 червня станом на 11:00 – у першої леді виявили COVID-19, тож президент України перейшов на роботу в онлайн-режимі та скасував всі поїздки за межі столиці. Аеропорт "Бориспіль" представив нові правила перельотів. На час карантин там працюватиме лише один термінал, до якого пропускатимуть у масках чи респіраторах.

Також у випуску новин на 24 каналі: Російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню за 12 червня. Один армієць отримав поранення. В Україні зафіксували новий антирекорд COVID-19. За минулу добу виявили 753 нові випадки зараження. Греція з 15 червня офіційно відкриває туристичний сезон. Російський актор Михайло Єфремов записав відеозвернення, в якому вибачився перед родиною загиблого в ДТП чоловіка.