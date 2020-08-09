В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 11:00 – Великобритания применит армию, чтобы сдержать поток мигрантов. Также страна вынуждена просить армию и правительство Франции оказать помощь британским пограничникам. На Житомирщине микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли 4 человека. Авария произошла на трассе Киев – Ковель. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Во Львове готовят премьеру современной этно-оперы "Украина – Terra Incognita". Постановку посвятили памяти украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб на фронте в 2016 году.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1 199 новых случаев инфицирования коронавирусом. За это же время 317 пациентов выздоровели, а 18 – не смогли преодолеть последствий недуга.

Украина закрыла контрольные пункты въезда и выезда из Крыма. Ограничить доступ к оккупированному полуострову решили за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.