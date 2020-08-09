У випуску новин за 9 серпня станом на 11:00 – Велика Британія застосує армію, щоб стримати потік мігрантів. Також країна змушена просити армію та уряд Франції надати допомогу британським прикордонникам. На Житомирщині пасажирський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 4 людей. Аварія сталася на трасі Київ – Ковель. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В український порт "Південний" зайшло судно із хворими на коронавірус членами екіпажу. Суховантаж прибув з єгипетського порту "Ель-Дехейла", на його борту перебуває 22 людини.

У Львові готують прем'єру сучасної етноопери "Україна – Terra Incognita". Постановку присвятили пам'яті українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на фронті у 2016 році.

Минулої доби в Україні виявили 1 199 нових випадків інфікування коронавірусом. За цей же час 317 пацієнтів одужали, а 18 – не змогли здолати наслідків недуги.

Україна закрила контрольні пункти в'їзду та виїзду з Криму. Обмежити доступ до окупованого півострова вирішили через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.