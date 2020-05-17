Выпуск новостей за 11:00: Точная 3D-модель COVID-19. Массовое гнездование чаек в Мариуполе

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 11:00 – ученые визуализировали наиболее точную 3D-модель коронавируса. Специалисты учли все данные, полученные в исследованиях, а также обработали материалы о его структурных компонентах. Чайка-хохотушка загнездилась на птичьем острове в поселке Белосарайская Коса на побережье Азовского моря. Птиц здесь не видели четверть века.

Також у випуску на 24 каналі: Новий атмосферний фронт від сьогодні накриє Україну. Синоптики прогнозують дощі з похолоданням майже по всій території країни. У передмісті Ріо де Жайнеро відкрилася лікарня для інфікованих на COVID-19. Станом на 17 травня в Україні виявили 433 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 18 291.