Випуск новин за 11:00: Точна 3D-модель COVID-19. Масове гніздування чайок в Маріуполі

У випуску новин за 17 травня станом на 11:00 – науковці візуалізували найбільш точну 3D-модель коронавірусу. Фахівці врахували усі дані, отримані у дослідженнях, а також опрацювали матеріали щодо його структурних компонентів. Чайка-реготуха загніздилася на пташиному острові у селищі Білосарайська Коса на узбережжі Азовського моря. Птахів тут не бачили чверть століття.

Також у випуску на 24 каналі: Новий атмосферний фронт від сьогодні накриє Україну. Синоптики прогнозують дощі з похолоданням майже по всій території країни. У передмісті Ріо де Жайнеро відкрилася лікарня для інфікованих на COVID-19. Станом на 17 травня в Україні виявили 433 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 18 291.