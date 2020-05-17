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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 11:00: Точна 3D-модель COVID-19. Масове гніздування чайок в Маріуполі

Випуск новин -

У випуску новин за 17 травня станом на 11:00 – науковці візуалізували найбільш точну 3D-модель коронавірусу. Фахівці врахували усі дані, отримані у дослідженнях, а також опрацювали матеріали щодо його структурних компонентів. Чайка-реготуха загніздилася на пташиному острові у селищі Білосарайська Коса на узбережжі Азовського моря. Птахів тут не бачили чверть століття.

Також у випуску на 24 каналі:

Новий атмосферний фронт від сьогодні накриє Україну. Синоптики прогнозують дощі з похолоданням майже по всій території країни.

У передмісті Ріо де Жайнеро відкрилася лікарня для інфікованих на COVID-19.

Станом на 17 травня в Україні виявили 433 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 18 291.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Наука Новини Маріуполя Випуск новин
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