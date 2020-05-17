Випуск новин за 11:00: Точна 3D-модель COVID-19. Масове гніздування чайок в Маріуполі
У випуску новин за 17 травня станом на 11:00 – науковці візуалізували найбільш точну 3D-модель коронавірусу. Фахівці врахували усі дані, отримані у дослідженнях, а також опрацювали матеріали щодо його структурних компонентів. Чайка-реготуха загніздилася на пташиному острові у селищі Білосарайська Коса на узбережжі Азовського моря. Птахів тут не бачили чверть століття.
Також у випуску на 24 каналі:
Новий атмосферний фронт від сьогодні накриє Україну. Синоптики прогнозують дощі з похолоданням майже по всій території країни.
У передмісті Ріо де Жайнеро відкрилася лікарня для інфікованих на COVID-19.
Станом на 17 травня в Україні виявили 433 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 18 291.
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