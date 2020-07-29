В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 12:00 – в селе Циркуны, что на Харьковщине, "скорая" насмерть сбила женщину. Бригада медиков ехала на вызов в направлении другого села, в машине были включены все проблесковые сигналы. В это время 43-летняя женщина перебегала дорогу, нарушая правила. Вместо Леонида Кучмы временно выполнять функции главы украинской делегации в ТКГ будет Алексей Резников

Также в выпуске новостей на 24 канале: Силовики поймали 2 мужчин, которые закладывали взрывчатку в Киеве и требовали биткоины. За нарушение правил агитации будут наказывать как за подкуп избирателя. Курортная Кирилловка, что в Запорожской области, ушла под воду. Из-за мощных ливней затопило более 10 баз отдыха.