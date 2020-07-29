У випуску новин за 29 липня станом на 12:00 – у селі Циркуни, що на Харківщині, "швидка" на смерть збила жінку. Бригада медиків їхала на виклик у напрямку іншого села, у машині були ввімкнені всі проблискові сигнали. У цей час 43-річна жінка перебігала дорогу, порушуючи правила. Замість Леоніда Кучми тимчасово виконувати функції очільника української делегації у ТКГ буде Олексій Резніков.

Також у випуску новин на 24 каналі: Силовики упіймали 2 чоловіків, які закладали вибухівку в Києві та вимагали біткоїни. Порушення правил агітації каратимуть як підкуп виборця. Курортна Кирилівка, що у Запорізькій області, пішла під воду. Через потужні зливи затопило понад 10 баз відпочинку.