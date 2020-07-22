В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 12:00 – волонтеры запустили в небо над Донецком украинский флаг длиной в несколько метров. В сети появилось полное видео освобождения заложников. На нем видно, как Максим Кривош выходит из автобуса с разведенными руками и ждет, когда к нему подойдут правоохранители.

Также в выпуске новостей на 24 канале: После событий в Луцке Нацполиция усилила меры безопасности в 9 регионах Украины. Рекордную партию наркотиков "выловили" полицейские на Коста-Рике. В Чикаго на похоронах произошла стрельба – 14 человек получили ранения.