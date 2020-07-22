Випуск новин за 12:00: Прапор над Донецьком. Нове відео звільнення заручників у Луцьку
У випуску новин за 22 липня станом на 12:00 – волонтери запустили в небо над Донецьком український прапор, який завдовжки у кілька метрів. У мережі з'явилося повне відео звільнення заручників. На ньому видно, як Максим Кривош виходить з автобусу з розведеними руками та чекає, коли до нього підійдуть правоохоронці.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Після подій у Луцьку Нацполіція посилила заходи безпеки у 9 регіонах України.
Рекордну партію наркотиків "виловили" поліцейські на Коста-Ріці.
В Чикаго на похороні сталася стрілянина – 14 людей отримали поранення.