Выпуск новостей за 12:00: Годовщина трагедии MH17. Непогода на Прикарпатье
В выпуске новостей за 17 июля по соостоянию на 12:00 – 6 лет назад разбился пассажирский Boeing рейса MH17. На борту находились 298 человек. Все погибли. В нескольких районах Ивано-Франковской области ливень превратил улицы в реки. Там бушевал шквальный ветер.
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