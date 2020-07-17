В выпуске новостей за 17 июля по соостоянию на 12:00 – 6 лет назад разбился пассажирский Boeing рейса MH17. На борту находились 298 человек. Все погибли. В нескольких районах Ивано-Франковской области ливень превратил улицы в реки. Там бушевал шквальный ветер.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в определении правды по делу катастрофы малайзийского самолета MH17 в небе над Донбассом. В России сгорел автобус из оккупированного Донецка, в котором ехали 39 украицев. Пандемия COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды. За последние сутки в мире зарегистрировали почти четверть миллиона новых случаев заражения.